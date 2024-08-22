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Людей эвакуировали из аквапарка «Фэнтези» в Москве из-за пожара в сауне

В московском аквапарке «Фэнтези» на Люблинской улице произошел пожар. Людей эвакуировали из здания, сообщает Агентство «Москва» .

Пожар начался в сауне на втором этаже. Его тушением уже занимаются оперативные службы.

Несмотря на эвакуацию из здания, обстановка спокойная.

Ранее столичные пожарные спасли из горящей многоэтажки по улице Газопровод 6 человек, которых передали медикам. Затем они локализовали и полностью ликвидировали пожар.