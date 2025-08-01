Любовник-араб насадил москвичку на кран во время секса в душе египетского отеля

В Египте любовник-араб случайно насадил россиянку на кран во время секса в душе. Пострадавшая с жуткой болью обратилась к врачу, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в одном из отелей в Шарм-эль-Шейхе. Пьяная москвичка познакомилась с арабом и договорилась о встрече в его номере. Разгоряченная парочка сразу же отправилась в душ, где придалась плотским утехам. Во время страстных поцелуев любовник прижал даму к стенке кабинки, случайно насадив ее на кран.

Гостья ощутила жуткую боль, однако решила потерпеть, чтобы не прерывать процесс. Обратиться к медикам пришлось после того, как началось сильное кровотечение. При этом российскую туристку отказались бесплатно принять в больнице, так как она была сильно пьяна.

Врачи приняли решение не зашивать рану между ягодиц. Царапину обработали и забинтовали, а пострадавшей рекомендовали несколько дней не мыться и пить антибиотики.

Ранее жителя Москвы отправили под административный арест за публичный интим на Котельнической набережной. Мужчина уже привлекался к ответственности за проявление сексуальной активности у всех на виду.