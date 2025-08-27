Любитель каналов о пытках солдат РФ пытался устроить теракт во Владикавказе
Молодой россиянин попытался устроить теракт в международном аэропорту Владикавказ в Северной Осетии. Мужчина планировал поджечь самолет, но был задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское управление ФСБ России.
Задержанному 25 лет. По версии спецслужбы, злоумышленник регулярно посещал украинские радикальные Telegram-каналы, где публиковалась информация о пытках и убийствах российских военных.
Для поджога самолета парень приобрел специальную пиротехнику. Он также пытался склонить к диверсионно-террористической деятельности одного из представителей службы авиабезопасности воздушной гавани.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт), части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Он отправлен в СИЗО.
Ранее правоохранители показали видео с заминированной иконой, которую 54-летняя женщина пыталась пронести в здание ФСБ в Крыму.