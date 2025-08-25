ФСБ показала видео с заминированной иконой, которую провезла террористка

Сотрудники правоохранительных органов задержали 54-летнюю жительницу Волгоградской области, которая пыталась пронести в здание ФСБ в Крыму икону с заложенной внутри бомбой. Женщина призналась, что получила взрывное устройство от украинских кураторов и следовала их инструкциям, сообщает Life.ru .

Следствие опубликовало видеозапись допроса задержанной россиянки, которая планировала совершить теракт в здании ФСБ в Крыму. Взрывное устройство было спрятано под рамой иконы, вместе с блоком питания.

По словам женщины, она получила посылку с иконой от кураторов с Украины. После этого ей по видеосвязи дали указания, как пройти к зданию ФСБ.

«И он (куратор — ред.) вел меня по видеосвязи. Я включила камеру на телефоне. Он говорил, куда идти. Вот подошла к воротам серым, там была дверь, куда сотрудники (ФСБ — ред.) заходили. Я и прошла туда», — рассказала задержанная.

Женщина отметила, что рядом с воротами находились не только силовики, но и родители с детьми, которые шли в детский сад. По замыслу организаторов, она должна была не только убить сотрудников ФСБ, но и погибнуть сама. Во время допроса подозреваемая раскаялась в содеянном.

Ранее сообщалось, что россиянка приехала в Крым из Волгоградской области по указанию телефонных кураторов с Украины. Ее задержали при попытке пронести икону с бомбой в здание регионального ФСБ.