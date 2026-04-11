Любит храмы и нуждается в медпомощи: на Урале загадочно исчез 35-летний мужчина

сегодня в 19:46

В Свердловской области разыскивают пропавшего без вести 35-летнего мужчину

В Полевском Свердловской области разыскивают 35-летнего Вячеслава Ильина (Фролова). Мужчина перестал выходить на связь 8 апреля, с тех пор родные и близкие не знают его местонахождения, сообщает Е1.RU .

Как рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт», Вячеславу требуется медицинская помощь. Вероятно, он дезориентирован: не осознает своего местоположения и не способен самостоятельно добраться до дома.

«У Вячеслава есть особенность: он очень любит храмы. В поисках покоя он может оказаться в любой церкви, монастыре или храме нашей области», — отметили волонтеры.

Рост Вячеслава — 175 см, он худощавого телосложения. У него русые волосы и серые глаза.

Жителей региона просят обращать внимание на граждан вблизи храмов и по возможности оставить ориентировку в церковных лавках. Если заметили мужчину, который похож Вячеслава, необходимо позвонить по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.