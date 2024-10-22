Люберецкая гимназия озвучила подробности инцидента с «перцовкой»

сегодня в 13:54

Гимназию в Люберцах эвакуировали из-за семиклассника с газовым баллончиком

Учеников гимназии № 1 (в прошлом — № 44) в Люберцах эвакуировали из-за семиклассника, который распылил баллончик со слезоточивым газом в туалете. Ситуацией занялась полиция, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Юноша применил опасный спрей в уборной на 1-м этаже учебного заведения. После этого учащихся на 15 минут вывели на стадион, чтобы проветрить этажи и провести влажную уборку.

Поведением школьника с перцовым баллончиком уже заинтересовался местный инспектор по делам несовершеннолетних. Проводится проверка.

Власти Люберец добавили, что после проветривания помещений и уборки уроки в гимназии были возобновлены.

Кадры с места событий также публиковались в Сети. На них видно, как дети стоят на улице около гимназии.