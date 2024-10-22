Гимназию в Люберцах эвакуировали из-за распыления газа

В подмосковных Люберцах распылили перцовый баллончик в гимназии № 44. В результате случившегося пришлось эвакуировать учащихся, сообщает «Мои Люберцы» .

Кадры с места событий также опубликованы в Сети. На них можно заметить детей, сгруппировавшихся на улице.

Информации о пострадавших не поступало. Пока неизвестно, кто именно и по какой причине распылил перцовый спрей в учебном заведении.

Ранее на северо-западе Москвы рабочие напали с перцовым баллончиком и бензопилой на жителей, выступивших против вырубки сквера. Драка произошла на Бульваре генерала Карбышева. Все началось с того, что недовольные жильцы близлежащих домов обмотали деревья лентой и установили на них иконы.