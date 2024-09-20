В Москве рабочие напали с перцовкой и бензопилой на вышедших против вырубки сквера

Рабочие напали на москвичей, которые защищали сквер от вырубки деревьев

Рабочие напали на людей, которые вышли защитить сквер на северо-западе Москвы от вырубки деревьев, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел прошедшей ночью на Бульваре генерала Карбышева. Группа рабочих приехала со спецтехникой в сквер с целью вырубить деревья, однако жители ближайших домов вышли в защиту зеленых насаждений.

Москвичи в знак протеста обмотали деревья лентой и повесили на них иконы. В результате словесной перепалки между рабочими и местными жителями завязалась драка. Один из рабочих включил бензопилу и начал разгонять ей людей, а другой в это время достал перцовый баллончик и распылил в лицо собравшимся.

По словам местных активистов, они перекрыли дорогу рабочим и не позволили им уехать, однако прибывшие на место сотрудники полиции не стали задерживать нарушителей.

Неравнодушные жители ближайших домов написали заявления во все ведомства, однако на сегодняшний день это не дало результатов.