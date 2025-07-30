Ливень с градом затопили улицы в Барнауле в Алтайском крае

В Барнауле в Алтайском крае ливень с градом затопили улицы. Пострадали автобусы и личный транспорт местных жителей, сообщает SHOT .

Вода дошла до первых этажей домов. Люки выбило сильными потоками воды.

На первой записи автобус и джип едут по огромной луже. Дети и взрослые залезли в воду, чтобы искупаться.

На второй записи уровень воды поднялся чуть выше. Множество автомобилей получили гидроудар. Некоторым все же удается двигаться по лужам.

На опубликованном фото ребенок плавает в надувной лодке по улицам.