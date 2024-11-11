Липчанин серьезно пострадал из-за бытового «Крота»

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Житель Липецка может остаться без пальцев после применения «Крота»

Житель Липецка может остаться без пальцев из-за сильных ожогов кистей рук после применения средства «Крот» в бытовых условиях, сообщает портал Lipetskmedia .

Мужчина дома занимался уборкой с применением средства «Крот».

По данным издания, средство проникло через резиновые перчатки и вызвало сильные химические ожоги.

Мужчину госпитализировали, врачи пытаются спасти его пальцы от ампутации, сказано в публикации.

Ранее в Краснодарском крае мать пыталась отравить собственного сына-подростка чистящим средством. Ребенок оказался в больнице, женщина — в СИЗО.