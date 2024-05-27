сегодня в 23:26

Линия газоснабжения повреждена под Белгородом в результате атаки ВСУ

«В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. На одной из улиц повреждена линия газоснабжения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что восстановительные работы начнутся после их согласования с Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что обломки дрона рухнули на частный дом в подмосковной Балашихе. Все люди успели эвакуироваться, пострадавших нет.