Линия газоснабжения повреждена под Белгородом в результате атаки ВСУ
Киевские боевики атаковали дроном-камикадзе поселок Совхозный Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram.
«В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. На одной из улиц повреждена линия газоснабжения», — сказано в сообщении.
Отмечается, что восстановительные работы начнутся после их согласования с Минобороны РФ.
Ранее стало известно, что обломки дрона рухнули на частный дом в подмосковной Балашихе. Все люди успели эвакуироваться, пострадавших нет.