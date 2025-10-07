Лихач без прав хотел скрыться от ГАИ и устроил 3 ДТП в Иркутске

Внимание сотрудников ГАИ привлекла машина Toyota Premio, которая быстро покинула парковку рядом с домом 15 в переулке Пионерском в центре Иркутска. Водитель не стал останавливаться по требованию полицейских и попытался уехать от них, правоохранители отправились в погоню, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Во время этого водитель столкнулся с Volkswagen Polo и поехал дальше. Затем врезался в Honda Stepwgn. Ее от силы удара откинуло в ограждение и на тротуар, где находился пешеход.

Машина устроившего ДТП заехала на тротуар. Затем авто сбило дорожный знак, упавший на женщину.

По предварительной информации, из-за столкновений травмы получили три человека. В отношении водителя составили восемь административных материалов. Он не стал проходить процедуру медицинского освидетельствования. Также мужчина утверждал, что не остановился, поскольку у него не было водительского удостоверения.

