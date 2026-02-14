Лифт с матерью и малышом сорвался с 10 этажа в новостройке в Москве

В московском ЖК «Новое Внуково» мама поднималась домой после прогулки с полуторагодовалым ребенком. На уровне примерно 10 этажа кабина лифта резко рванула и пролетела два этажа, а дальше медленно сползала вниз, сообщает Baza .

Напуганная женщина пыталась связаться с диспетчером, но кнопка не работала. На крики к ней прибежали соседи и вызвали лифтеров. Специалисты смогли открыть двери только после перезапуска.

Ребенка доставили в больницу с ушибом головы, а у его мамы медики диагностировали сотрясение мозга и множественные ушибы.

После произошедшего сломавшийся лифт не закрыли. Также жителей ЖК не оповестили об аварийной ситуации, и они продолжали пользоваться кабиной, пока о ЧП не стало известно в домовом чате.

Новостройку ввели в эксплуатацию в 2025 году. По словам жильцов, неполадки с лифтами начались почти сразу. Горожане несколько раз просили помощи УК и жаловались в Мосжилинспекцию. Но слышали один ответ: оборудование исправно. После инцидента с мамой и малышом люди боятся заходить в лифт и ждут реакции надзорных органов. Также они рассчитывают, что к ответственности привлекут тех, кто должен был следить за безопасностью.

