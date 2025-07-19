Лифт с людьми рухнул в московской многоэтажке, один человек пострадал

В московском районе Некрасовка в одной из многоэтажек на улице Льва Яшина рухнул лифт с пассажирами внутри. Лифт упал в шахту с высоты седьмого этажа, одна из женщин получила травму, пишет Mash .

Предварительно известно, что в кабине лифта в момент его обрушения находилось сразу восемь человек. Кабина начала падать на седьмом этаже, а система безопасности сработала только на третьем этаже.

Из-за резкого торможения одна из женщин травмировалась. У нее подозрение на перелом. Какой именно — пока не уточняется.

На месте случившегося работали спасатели. Они помогли всем пассажирам лифта выбраться наружу. Пострадавшую женщину увезли в больницу, где ей оказывают помощь.