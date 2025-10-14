Лифт придавил сотрудника в учебном корпусе МГТУ имени Баумана

сегодня в 12:18

Утром 14 октября в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана произошел несчастный случай, который унес жизнь лифтера, сообщает «МК: срочные новости» .

Предварительно известно, что происшествие случилось около 11:30 в учебном корпусе. Лифтер получил смертельные травмы и погиб на месте.

Известно, что потерпевшего придавило кабиной лифта.

Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.