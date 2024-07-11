Лежавшую в поле нижегородку переехали на УАЗе
Машина в Нижегородской области задавила лежавшую в поле женщину
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В окрестностях деревни Боярское Нижегородской области женщина погибла, когда ее переехал автомобиль «УАЗ Патриот» под управлением 67-летнего мужчины. Машина задавила нижегородку, когда она лежала на дороге в поле, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
Происшествие случилось накануне вечером, 10 июля, в Сокольском округе. УАЗ переехал женщину, которая по неизвестным причинам лежала посреди поля.
После случившегося пожилой автомобилист попытался доставить пострадавшую в больницу, однако женщина умерла еще до того, как ее привезли в медучреждение.
Прочие детали и обстоятельства произошедшего не озвучивались.