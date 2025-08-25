Лежала рядом: мать пришла на кладбище и умерла на могиле сына-бойца СВО

В Забайкалье женщина умерла прямо на могиле сына, который погиб на СВО. Она переживала по поводу его смерти и часто бывала на кладбище, сообщает Chita.ru .

По словам знакомых семьи, тело женщины нашла бригада, копающая могилы. Мать умерла через некоторое время после 40 дней со смерти сына-участника СВО.

Женщине было около 50 лет, ее сыну — 23. Мать бойца похоронят 26 августа.

Знакомые семьи утверждают, что сын женщины — Максим Шарыпов — прошел срочную службу, а затем подписал контракт с Минобороны РФ. Он получил ранение и вернулся домой, а затем вновь подписал контракт и отправился в зону СВО.

Боец служил старшим механиком-водителем танка. Он погиб 23 июня возле населенного пункта Отрадное в ДНР.

