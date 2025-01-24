Летевший в Вашингтон самолет совершил аварийную посадку в Лагосе

Почти 40 человек пострадали в результате аварийной посадки следовавшего в Вашингтон самолета в аэропорту нигерийского Лагоса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sun.

Как сообщает SHOT, всего на борту рейса United Airlines находилось 245 пассажиров, восемь проводников и три члена экипажа. Boeing 787-8 Dreamliner летел в Вашингтон. По словам пассажиров, во время полета три раза произошло резкое снижение, в результате которого многие ударились головой о потолок и получили травмы.

После аварийной посадки пострадавшим оказали первую медицинскую помощь.

Ранее самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил экстренную посадку в Астрахани из-за поломки, возникшей в воздухе. Воздушное судно осуществляло рейс из турецкого Стамбула в Москву.