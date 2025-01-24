Самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил экстренную посадку в Астрахани из-за поломки, возникшей в воздухе. Воздушное судно осуществляло рейс из турецкого Стамбула в Москву, сообщает Baza .

Какая именно произошла поломка по пути из Стамбула в Москву, не уточняется. Экстренная посадка в Астрахани прошла успешно, всех пассажиров доставили в здание аэропорта.

Предварительно известно, что капитан самолета объявил о незапланированной посадке в 18:45. После того, как воздушное судно приземлилось, представитель авиакомпании пообещал пассажирам, что за ними прилетит другой самолет из Москвы.

Все обстоятельства случившегося уточняются.