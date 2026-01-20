сегодня в 03:57

Летевший из Дубая в Казань самолет совершил экстренную посадку в Баку

Пассажирский лайнер Boeing 737, летевший из Дубая в Казань, экстренно сел в столице Азербайджана из-за возникших технических неполадок, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что командир корабля связался с диспетчерами и запросил разрешение на приземление в международном аэропорту имени Гейдара Алиева.

Посадка прошла в штатном режиме.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее рейс VF277 Стамбул — Москва приземлился в аэропорту Внуково без багажа. Сотрудники турецкого аэропорта не загрузили чемоданы пассажиров в самолет.

