Летевший из Дубая в Казань самолет совершил экстренную посадку в Баку
Пассажирский лайнер Boeing 737, летевший из Дубая в Казань, экстренно сел в столице Азербайджана из-за возникших технических неполадок, сообщает Интерфакс.
Отмечается, что командир корабля связался с диспетчерами и запросил разрешение на приземление в международном аэропорту имени Гейдара Алиева.
Посадка прошла в штатном режиме.
В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее рейс VF277 Стамбул — Москва приземлился в аэропорту Внуково без багажа. Сотрудники турецкого аэропорта не загрузили чемоданы пассажиров в самолет.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.