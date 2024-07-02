Летающий из-за урагана чемодан разбил нос девушке в Петербурге
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В Санкт-Петербурге летающий чемодан прилетел в лицо девушке, у пострадавшей разбит нос, сообщает SHOT.
Чемодан принес ураганный ветер непонятно откуда.
От удара прохожая упала лицом вниз. Очевидцы происшествия вызвали пострадавшей скорую помощь.
1 июля в Петербурге скорость ветра в порывах достигала 31 м/с. В городе шел мощный ливень, ураган ломал деревья и заставлял летать мусорные баки, а еще снес строительный кран.