Летающий из-за урагана чемодан разбил нос девушке в Петербурге

сегодня в 13:02

В Санкт-Петербурге летающий чемодан прилетел в лицо девушке, у пострадавшей разбит нос, сообщает SHOT .

Чемодан принес ураганный ветер непонятно откуда.

От удара прохожая упала лицом вниз. Очевидцы происшествия вызвали пострадавшей скорую помощь.

1 июля в Петербурге скорость ветра в порывах достигала 31 м/с. В городе шел мощный ливень, ураган ломал деревья и заставлял летать мусорные баки, а еще снес строительный кран.