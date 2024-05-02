Лесной пожар ликвидирован в Балашихе

Днем 1 мая в Салтыковском участковом лесничестве в 4 км от деревни Русавкино-Романово г. о. Балашиха на площади 1 га местные жители обнаружили возгорание. Из-за сильного ветра площадь увеличилась до 1,5 га, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

На место незамедлительно было направлено 11 единиц техники и 18 человек личного состава лесопожарных формирований. Им потребовалось 7 часов, чтобы ликвидировать пожар.

Возгорание было низовым. Причина пожара — действия человека.

Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц штраф составит от 15 до 60 тыс. рублей; для должностных лиц — от 30 до 110 тыс. рублей; для юридических — от 100 тыс. до 2 млн рублей. Возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.