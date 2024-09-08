Лесной пожар ликвидировали в Павловском Посаде
Фото - © Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
В Павловском Посаде Московской области нашли поджигателей леса, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства.
Пожар произошел 2 км от деревни Логиново на площади 0.11 га.
На тушение пожара были отправлены шесть человек личного состава лесопожарных формирований и четыре единицы техники.
«Причина пожара — действия человека.Подозреваемые в поджоге установлены. Ведутся следственные действия», — сказано в сообщении.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.
«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.