Лесной пожар ликвидировали в Мытищах

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В Мытищах спасатели ликвидировали лесной пожар, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области

1 сентября в Учинском участковом лесничестве, в двух километрах от деревни Юдино г. о. Мытищи в ходе лесоавиационных работ обнаружено возгорание на площади 0.01 га.

На место незамедлительно было направлено пять единиц техники и 12 человек личного состава лесопожарных формирований.

Потребовалось чуть менее двух часов, чтобы ликвидировать пожар.

Пожар был низовым. Причина пожара — действия человека.

Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.

Напоминаем, что за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

— для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

— для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

— для юридических лиц — до 2 млн рублей.

— лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.