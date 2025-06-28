Легкомоторный самолет рухнул в Московской области, погибли 4 человека

сегодня в 14:45

Легкомоторный самолет разбился в Московской области. По предварительной информации, погибли четыре человека, которые на нем находились, сообщает SHOT .

Самолет упал рядом с населенным пунктом Паново рядом с Коломной. Сразу после крушения воздушное судно загорелось.

На месте падения находятся работники служб.

Mash сообщает, что самолет упал из-за неисправности двигателя вследствие перегрева. Пилот вместе с пассажирами погибли на месте.

Ранее легкомоторный самолет ЗЛИН-142 разбился в Приморском крае. Пилот погиб.