Легализовали около 200 иностранцев: в Перми пресекли канал незаконной миграции

В Перми усилиями сотрудников СК был пресечен канал незаконной миграции. Под следствием оказались 17 человек. Предполагается, что их услугами воспользовались как минимум 200 иностранных граждан, сообщает «Царьград» .

Следствие установило, что в период с 2021 по 2024 год руководитель международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы, его подчиненные и сотрудники коммерческой организации вступили в сговор. За определенную плату, используя связи внутри преступного сообщества, иностранные граждане, не владеющие русским языком, проходили экзамены и получали требуемые документы.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что поддельные результаты экзаменов вместе с деньгами и копиями документов иностранцев и лиц без гражданства направлялись из территориальных локальных центров через коммерческую организацию в международный центр языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов, работники которого, зная о фальсификации, утверждали выдачу соответствующих сертификатов.

Всем 17 фигурантам предъявлены обвинения по уголовному делу. Двое организаторов помещены под стражу, остальные на время проведения следственных мероприятий будут находиться на свободе.