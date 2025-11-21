Ледибои* отпинали каблуками пьяного россиянина в Паттайе

сегодня в 17:19

Российский турист подрался с ледибоями* в тайской Паттайе. Те отпинали его каблуками до крови, сообщает URA.RU .

На окровавленного россиянина наткнулся мототаксист. Он вызвал медиков и полицию.

Вскоре выяснилось, что 27-летний путешественник, будучи пьяным, вступил в конфликт с ледибоями* около ночного клуба. Ссора переросла в драку.

Победа оказалась явно не на стороне россиянина. Ледибои* просто запинали мужчину каблуками.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России

