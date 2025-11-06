Чиновница из Магадана уехала в Таиланд за новой жизнью и умерла от передозировки

Бывшая чиновница из Магаданской области умерла в Таиланде, предположительно, из-за наркотической передозировки. Теперь в стране остались двое детей женщины, но у их отца нет денег, чтобы забрать наследников в Россию, сообщает Mash .

Покойная — экс-сотрудница министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области. В 2022 году она переехала в Таиланд с двумя детьми и хотела начать новую жизнь с возлюбленным, но начала принимать наркотики.

На днях, 4 ноября, тело бывшей чиновницы обнаружил ее партнер. По предварительным данным, россиянка умерла из-за остановки сердца, произошедшей вследствие чрезмерного приема наркотиков.

В Таиланде остались двое детей женщины, которым по 9 и 10 лет. Отец ребят начал собирать деньги на перелет, чтобы забрать наследников, оплатить услуги госпиталя и кремацию бывшей супруги. Пока что дети находятся у знакомых их папы.

