Лавров призвал избегать спекуляций относительно крушения самолета AZAL

Он подчеркнул, что важно опираться на информацию, полученную с черных ящиков, чтобы сделать достоверные выводы о произошедшем. Министр призвал к внимательности и осторожности в интерпретации фактов.

Также Лавров выразил надежду, что общественность и СМИ будут проявлять осторожность в своих суждениях и не будут создавать паники на основе неподтвержденных данных. По его словам, только анализ информации с бортовых самописцев позволит прийти к истинным причинам аварии и избежать недопонимания в обществе. Министр призвал к внимательности и осторожности в интерпретации фактов.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин провел два телефонных разговора с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым после крушения самолета авиакомпании AZAL в Актау на западе Казахстана.