«Ланцет» сжег итальянскую бронемашину Shield около границы в Курской области
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Российские барражирующие боеприпасы «Ланцеты» продолжают жечь технику ВСУ в приграничном районе Курской области. В частности, они поразили итальянскую боевую бронемашину Shield ВСУ, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Многоцелевую бронемашину обнаружили с помощью разведки, которую провело подразделение группировки войск «Север».
На опубликованном видео показано, как велось нацеливание на ехавшую по дороге технику. У бронемашины на капоте размещен треугольник. Потом ВС РФ выпустили снаряд, попавший точно по объекту. Машина загорелась.
Ранее «Ланцет» ликвидировал радиолокационную станцию противника в Курской области. Ее выявила воздушная разведка.