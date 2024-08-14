«Ланцет» сжег итальянскую бронемашину Shield около границы в Курской области

Российские барражирующие боеприпасы «Ланцеты» продолжают жечь технику ВСУ в приграничном районе Курской области. В частности, они поразили итальянскую боевую бронемашину Shield ВСУ, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Многоцелевую бронемашину обнаружили с помощью разведки, которую провело подразделение группировки войск «Север».

На опубликованном видео показано, как велось нацеливание на ехавшую по дороге технику. У бронемашины на капоте размещен треугольник. Потом ВС РФ выпустили снаряд, попавший точно по объекту. Машина загорелась.

Ранее «Ланцет» ликвидировал радиолокационную станцию противника в Курской области. Ее выявила воздушная разведка.