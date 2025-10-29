Лайнер с туристами загорелся на реке Нил в Египте
Фото - © скриншот
Более 200 туристов оказались под угрозой сгореть заживо из-за пожара на лайнере премиум-класса Iberotel Crown Empress. Судно загорелось прямо во время путешествия по реке Нил в Египте, сообщает РЕН ТВ.
ЧП произошло, когда судно проплывало между городами Луксор и Идфу. Всего туристам, находящимся на борту, предстояло 12 дней плавания. Однако их планы были испорчены из-за пожара.
К счастью, путешественников удалось эвакуировать. Информации о наличии пострадавших не поступало.
По данным Daily Mail, судно загорелось в результате короткого замыкания.
