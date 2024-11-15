Квартира миллиардера из списка Forbes загорелась в центре Москвы

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SHOT: пожар произошел в квартире миллиардера Озерского в центре Москвы

В центре Москвы загорелась квартира 57-летнего российского миллиардера Дмитрия Озерского. В результате ЧП пострадавших нет, сообщает SHOT .

Пожар произошел в 300-метровой квартире в одном из домов на Староконюшенном переулке в столичном районе Арбат.

Прибывшие на место пожарно-спасательные расчеты оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара пострадали лишь личные вещи и ремонт в квартире.

Дмитрий Озерский занимает должность председателя Совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, который занимается добычей краба и морепродуктов. В рейтинге Forbes россиянин занимает 47-е место.

Ранее бывший председатель правительства России Михаил Касьянов* удалил объявление о продаже пятикомнатной квартиры в центре Москвы после обращения общественников в Генпрокуратуру РФ с требованием отобрать элитную недвижимость.