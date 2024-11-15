Касьянов* удалил объявление о продаже пятикомнатной квартиры в центре Москвы

Бывший председатель правительства России Михаил Касьянов* принял решение снять с продажи свою пятикомнатную квартиру в центре Москвы после обращения общественников в Генпрокуратуру с требованием отобрать элитное жилье, сообщает Mash .

По словам риелтора, из-за повышенного внимания к своей персоне экс-премьер отменил продажу. Изначально он хотел избавиться от служебной квартиры на Рочдельской улице без лишнего шума.

Специалист по недвижимости рассказал, что Касьянов* решил продать квартиру площадью 427 кв. м. напротив Белого дома из-за финансовых трудностей. Цену бывший премьер-министр установил ниже рынка, однако выйти на сделку помещали общественники.

Ранее общественная организация «Ветераны России» потребовала изъять служебную квартиру Касьянова* в центре столицы. При этом, по документам, недвижимость принадлежит экс-премьеру и его жене. В 2022 году Касьянов* покинул страну и перебрался в Латвию.

*Признан иноагентом в ноябре 2023 года.