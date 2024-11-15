Хоромы под угрозой: Касьянов* пытается экстренно продать жилье в центре Москвы

Mash: у экс-премьера РФ Касьянова* могут отобрать квартиру в центре Москвы

У бывшего председателя правительства России Михаила Касьянова*, живущего в Прибалтике, могут отобрать его пятикомнатную квартиру в центре столицы, сообщает Mash .

Жилье политику выдали как служебное в начале 2000-х годов. Сейчас он выставил его на продажу, общая площадь квартиры составляет 427 кв. м.

«Ветераны России» потребовали от Генпрокуратуры РФ изъять жилье в пользу государства.

Из квартиры на Рочдельской улице бывшему премьер-министру было удобно добираться на работу в Белый дом. Там пешком надо было пройти 10 минут.

При этом, по документам, недвижимость принадлежит Касьянову* и его жене. В 2022 году семья покинула РФ, и теперь они живут в Латвии.

В начале ноября квартиру выставили на продажу, для потенциальных покупателей плюсом указали панорамный вид на центр столицы, дом правительства и высотку на Кудринской. В жилье есть камины, круглосуточная охрана, отделка мрамором, дорогие персидские ковры, библиотека, комнаты для персонала, гардеробная, пять санузлов и две лоджии.

*Признан иноагентом в ноябре 2023 года.