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Курсанты кадетского корпуса в Уфе устроили массовую драку «стенка на стенку»

Курсанты кадетского корпуса в Уфе устроили массовую драку друг с другом из-за оскорбительной надписи, которую неизвестные оставили возле входа в столовую, сообщает Baza .

Потасовка произошла 25 ноября вечером на плацу «Уфимской общеобразовательной школы-интерната с первоначальной летной подготовкой». В драке «стенка на стенку» встретились курсанты 2-й роты (десятиклассники) и 4-й роты (одиннадцатиклассники). В потасовке приняли участие десятки парней 16-18 лет.

Поводом для драки стала надпись, которая содержала в себе оскорбление курсантов 2-й роты. Потасовка завершилась только после того, как бойцов разняли офицеры-воспитатели.

После инцидента 14 курсантам понадобилась помощь медиков, 10 человек госпитализировали. У двоих потерпевших диагностировали компрессионный перелом позвонков. Остальные получили ушибы ребер, лица, почек. Кроме того, у одного из парней сломан нос.

После драки были опрошены 33 курсанта и три офицера.

Ранее толпа мужчин подралась в магазине с алкоголем в Санкт-Петербурге. В ходе потасовки в помещении распылили перцовый баллончик.