Толпа мужчин подралась в магазине с алкоголем в Санкт-Петербурге

Ночью 24 ноября в одном из магазинов со спиртными напитками на Тихоокеанской улице в поселке Парголово в Санкт-Петербурге один из посетителей спровоцировал массовую драку. Момент попал на камеры видеонаблюдения, пишет Baza .

Конфликт спровоцировал темноволосый парень. Он словесно зацепился за светловолосого мужчину, который в тот момент двигался к выходу, затем нанес удар. Мужчины из очереди на кассу решили заступиться за светловолосого посетителя магазина, который изначально не планировал участвовать в конфликте, но оказался втянутым в него.

После этого светловолосый парень достал перцовый баллончик и распылил в помещении. Толпа, которая ранее заступалась за этого мужчину, переключила фокус внимания на него: почти вытолкала на улицу и нокаутировала в помещении, которое отделяет входную дверь в магазин от самого торгового зала.

В итоге на место происшествия приехала полиция. Обстоятельства случившегося устанавливаются, несмотря на то, что ни один из участников драки не стал писать заявление.