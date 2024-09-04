Курянин поставлял «Азову»* прожекторы для борьбы с беспилотниками

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Против курянина возбудили уголовное дело за пособничество «Азову»*

Против курянина возбудили уголовное дело за поставки «Азову»* зенитных прожекторов, пишет РИА Новости.

По данным агентства, 45-летний уроженец Черниговской области Виталий Ревин сам вышел на представителя полка «Азов»* и предложил ему самодельный зенитный прожектор.

Устройство собственного изобретения мужчина смог отправить из Курска в Киев через Литву.

После этого Ревин передавал на Украину техническую документацию и детали из китая.

По словам Ревина, он знал, что полк «Азов»* является в РФ террористической организацией и был в курсе наказания, указано в статье.

Ранее столичный суд арестовал мужчину с фамилией Щуров по статье о госизмене.