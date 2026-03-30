сегодня в 18:47

Курьер на электровелосипеде сбил 8-летнего мальчика на севере Москвы

Курьер на электровелосипеде сбил восьмилетнего мальчика на тротуаре на севере Москвы. Пострадавшего доставили в больницу, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на улице Пришвина. 26-летний мужчина на электровелосипеде совершил наезд на ребенка 2018 года рождения, который находился на тротуаре. В результате происшествия несовершеннолетний доставлен в больницу.

Прокуратура держит на контроле ход и результате проверки, проводимой по факту произошедшего.

Ранее молодой человек на самокате сбил собаку на поводке в Одинцовском городском округе и скрылся. В результате инцидента собака получила различные травмы.

