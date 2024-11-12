Курение привело к трагедии: 6 рабочих погибли при пожаре в Ростовской области

6 человек погибли при пожаре в доме в хуторе Страхов Ростовской области

На хуторе Страхов Ростовской области произошло возгорание дома. Шестеро рабочих, которые находились в помещении, умерли, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Накануне инцидента мужчины отмечали день рождения. В МЧС позвонили случайные люди, которые увидели горящую постройку.

Из дома получилось выйти целыми четверым людям. Двое получили ранения.

Во время тушения пожара спасатели нашли шесть трупов. Возгорание охватило площадь 100 квадратных метров. Тушением занимались 18 сотрудников и 6 единиц спецтехники.

По данным МЧС, возгорание началось из-за неправильного обращения с огнем во время курения. В постройке не было пожарной сигнализации, поэтому пострадавшие не знали о том, что их жизнь в опасности.

Ранее пожар произошел в промзоне на улице Душинской на юго-востоке Москвы. Там нашли трупы двух людей.