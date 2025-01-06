сегодня в 13:08

Кубинец придушил и изнасиловал женщину в Люберцах

Силовики задержали кубинца по подозрению в изнасиловании женщины в подмосковных Люберцах, сообщает РЕН ТВ .

Горячий латинос набросился на жертву на улице Вертолетной. Сначала мужчина начал душить пострадавшую, а затем раздел и вступил с ней в половую связь.

Кубинец не имеет регистрации в РФ. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге мигрант изнасиловал 15-летнюю школьницу и снял все на видео. Полицейские задержали за преступление гражданина Таджикистана.