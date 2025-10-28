«Кубанский Чикатило» Леван Ароян подхватил опасную инфекцию в психбольнице

«Кубанский Чикатило» Леван Ароян подхватил опасную инфекцию в психиатрической больнице Краснодарского края. Серийный убийца, на счету которого не менее 15 жертв, был помещен в одну из самых удаленных больниц региона, сообщает SHOT .

В настоящее время 55-летний Ароян находится в психбольнице № 2, расположенной в населенном пункте Новый, который окружен горами. За 21 год, в течение которых он принудительно проходит терапию, состояние «кубанского душителя» не только не стабилизировалось, но и значительно ухудшилось.

У маньяка диагностирована параноидная шизофрения, он признан невменяемым и недавно заразился протозойной инфекцией, предположительно, контактным путем. Заболевание, особенно опасное при ослабленном иммунитете, может привести к сепсису и даже смерти. В настоящее время пациент получает необходимое лечение.

Леван является сыном известного кубанского предпринимателя Вахтанга Арояна, который в 90-е годы основал предприятие «Крайбыткомплект». «Кубанский Чикатило» с детства был психопатом. Также в школе у него диагностировали шизофрению.

Свое первое убийство Леван совершил в 1996 году. Жертвами маньяка становились молодые девушки, на телах которых он оставлял круги с горизонтальными и вертикальными полосками. Перед убийствами Леван предлагал жертвам заняться сексом за деньги, обещая сохранить им жизнь.

