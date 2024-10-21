Кто в теремочке живет: в Москве в «бездонную» однушку заселили десяток мигрантов
В доме на улице Василия Аксенова в столице нашли «бездонную» однокомнатную квартиру, где смогли разместить минимум 10 мужчин, сообщает Baza.
Соседи по подъезду начали беспокоиться, когда около него стали появляться самокаты. На них приезжали неразговорчивые мужчины, они быстро проходили в подъезд. Жители проследили за ними, узнали их квартиру и поставили там камеру наблюдения.
Как выяснили соседи, в обычной однокомнатной квартире проживают минимум 10 разных мужчин (а иногда и до 15). Это курьеры, рабочие, строители и один бизнесмен.
Недовольные жители дома пожаловались на ситуацию на городском портале. Они рассказали, что резиновая квартира на самом деле работает как хостел. Кому-то даже удалось в нее заглянуть: внутри комната в бетоне и без ремонта, она вся заставлена нарами.
Соседство с мигрантами людей очень пугает. Горожане беспокоятся за безопасность детей и за сохранность имущества. На прошлой неделе к квартире несколько раз вызывали полицейских, но они ни разу не приехали.