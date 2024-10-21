Кто в теремочке живет: в Москве в «бездонную» однушку заселили десяток мигрантов

В доме на улице Василия Аксенова в столице нашли «бездонную» однокомнатную квартиру, где смогли разместить минимум 10 мужчин, сообщает Baza .

Соседи по подъезду начали беспокоиться, когда около него стали появляться самокаты. На них приезжали неразговорчивые мужчины, они быстро проходили в подъезд. Жители проследили за ними, узнали их квартиру и поставили там камеру наблюдения.

Как выяснили соседи, в обычной однокомнатной квартире проживают минимум 10 разных мужчин (а иногда и до 15). Это курьеры, рабочие, строители и один бизнесмен.

Недовольные жители дома пожаловались на ситуацию на городском портале. Они рассказали, что резиновая квартира на самом деле работает как хостел. Кому-то даже удалось в нее заглянуть: внутри комната в бетоне и без ремонта, она вся заставлена нарами.

Соседство с мигрантами людей очень пугает. Горожане беспокоятся за безопасность детей и за сохранность имущества. На прошлой неделе к квартире несколько раз вызывали полицейских, но они ни разу не приехали.