КСИР: началась «самая мощная» атака на Израиль и базы США в регионе

Как заявил Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил), в регионе они приступили к масштабной атаке на объекты в Израиле и на военные базы США, сообщает ТАСС .

Об этом рассказал телеканал Al Hadath.

В заявлении КСИР говорится, что силы Ирана начали самую мощную и ожесточенную атаку на Израиль, а также американские базы, которые находятся на Ближнем Востоке.

28 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты начали масштабную операцию против Ирана. Израиль совершил превентивный удар, после которого Тегеран стал отвечать и обстреливать в том числе и соседние страны.

