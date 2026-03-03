КСИР начал новую волну ударов по Израилю

сегодня в 22:17

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о запуске очередного масштабного этапа атак на Израиль с применением ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов, сообщает ТАСС .

На данный момент началась 16-я фаза операции под названием «Правдивое обещание-4».

Силы аэрокосмического подразделения Корпуса наносят массированные удары по целям в центральных районах оккупированных, по терминологии Ирана, территорий.

Ранее сообщалось, что Израиль ударил по «секретному ядерному центру» в Тегеране. Сообщалось, что там работали ученые над созданием собственного ядерного оружия.

