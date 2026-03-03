сегодня в 22:07

Израиль ударил по «секретному ядерному центру» в Тегеране

Израиль продолжает атаковать Иран в рамках совместной операции с США. В Иерусалиме заявили, что ударили по «секретному ядерному центру», который находился в Тегеране, пишет ТАСС .

Соответствующая информация распространилась в Сети 3 марта.

«Несколько часов назад мы нанесли удар по базе «Минзадехи». Там находились ученые, которые пытались разработать ядерное оружие», — заявил на брифинге официальный представитель израильской армии бригадный генерал Эфи Дефрин.

Ранее сообщалось, что 28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана, целью которой является не допустить появление у Тегерана собственного ядерного оружия.

Позднее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Израиль не давил на США с целью начать операцию. Инициатором был Вашингтон.

