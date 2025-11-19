Крысы бегают прямо по выпечке в московском магазине

Жительница многоквартирного дома на северо-востоке столицы рассказала, что в местном магазине по прилавкам бегают крысы. Грызуны перепрыгивают с пончиков на булочки и прекрасно себя чувствуют, сообщает «Осторожно, Москва» .

Магазин «Верный» находится в доме на улице Космонавтов, где живет девушка. По ее словам, «крысиная проблема» преследует жильцов уже много лет.

2 ноября она решила купить свежую выпечку и стала свидетелем, как грызун бегает прямо по пончикам и булочкам, рядом лежит уже надгрызенный хлеб.

«Несколько лет мы — жители этого дома — пытаемся что-то сделать, но пока результата нет. Крысы по-прежнему бегают вокруг магазина. Теперь вот и по продуктам стали бегать», — пожаловалась девушка.

Она планирует обратиться в Роспотребнадзор. Жительница надеется, что ведомство выяснит, почему в продуктовом магазине по прилавкам бегают крысы.

Ранее «крысиное королевство» обнаружили на территории одного из подмосковных жилых комплексов. Грызуны построили во дворе свой город.

