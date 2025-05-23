Крыша жилого дома загорелась на проспекте Маршала Жукова

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Пожар охватил жилой дом на проспекте Маршала Жукова в Москве. Огнем объята крыша здания, сообщает «МК: срочные новости».

По предварительным данным, причина пожара — замыкание в щитовой. Оттуда огонь перекинулся на кабели и прополз наверх, после чего добрался до крыши.

На опубликованных в Сети кадрах виден дым, вздымающийся над горящим домом.

Людей из здания уже эвакуировали. Тушение пожара сильно осложнено.

Ранее в Подмосковье вспыхнул крупный пожар на складе. Площадь возгорания составила свыше 1 тыс. кв. м.