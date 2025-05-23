Крыша жилого дома загорелась на проспекте Маршала Жукова
Пожар охватил жилой дом на проспекте Маршала Жукова в Москве. Огнем объята крыша здания, сообщает «МК: срочные новости».
По предварительным данным, причина пожара — замыкание в щитовой. Оттуда огонь перекинулся на кабели и прополз наверх, после чего добрался до крыши.
На опубликованных в Сети кадрах виден дым, вздымающийся над горящим домом.
Людей из здания уже эвакуировали. Тушение пожара сильно осложнено.
Ранее в Подмосковье вспыхнул крупный пожар на складе. Площадь возгорания составила свыше 1 тыс. кв. м.