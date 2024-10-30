Крыша объята огнем: многоквартирный дом вспыхнул в Камчатском крае

сегодня в 11:46

Сильный пожар вспыхнул в многоквартирном доме в селе Сосновка Камчатского края

Огонь охватил жилое здание, расположенное на улице Центральной. Сначала загорелась одна квартира, расположенная на третьем этаже. Затем стали гореть чердак и кровля. Причины и обстоятельства пожара на данный момент неизвестны.

На месте происшествия работают огнеборцы. Всех жильцов эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших среди них нет.

Как отмечает Baza, пострадал один из пожарных, борющихся с огнем. Он сломал ногу.

Ранее пожар охватил НИИ спецмашиностроения в Подмосковье. Огнем был объят испытательный цех.