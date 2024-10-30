Крыша объята огнем: многоквартирный дом вспыхнул в Камчатском крае
Сильный пожар вспыхнул в многоквартирном доме в селе Сосновка Камчатского края
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Многоквартирный дом загорелся в селе Сосновка Камчатского края. Площадь пожара составляет 450 «квадратов», сообщает пресс-служба МЧС России.
Огонь охватил жилое здание, расположенное на улице Центральной. Сначала загорелась одна квартира, расположенная на третьем этаже. Затем стали гореть чердак и кровля. Причины и обстоятельства пожара на данный момент неизвестны.
На месте происшествия работают огнеборцы. Всех жильцов эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших среди них нет.
Как отмечает Baza, пострадал один из пожарных, борющихся с огнем. Он сломал ногу.
Ранее пожар охватил НИИ спецмашиностроения в Подмосковье. Огнем был объят испытательный цех.