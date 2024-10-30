Пожар охватил НИИ спецмашиностроения в Подмосковье

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Пожар вспыхнул в НИИ в подмосковном Хотьково

На территории АО «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения» в подмосковном Хотьково вспыхнул пожар. Местные жители утверждают в чатах, что огнем объят испытательный цех, сообщают «Осторожно, новости» .

Кадры с места происшествия также появились в Сети. На них видно, как с территории объекта вздымается в небо обильный серый дым.

Информации о наличии пострадавших пока не поступало. Причины и обстоятельства пожара неизвестны.

29 октября в Долгопрудном загорелся склад с удобрениями и садовым инвентарем. Огонь успел раскинуться на 1,3 тысячи квадратных метров и охватил соседнее здание. При разборе завалов на месте ЧП обнаружили труп мужчины.