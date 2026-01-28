сегодня в 15:59

Крыша конюшни загорелась на площади 4,5 тысячи «квадратов» в Горках Ленинских

Пожар произошел в конюшне в пгт. Горки Ленинские, огонь охватил крышу на площади 4,5 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

Сигнал о возгорании поступил в 13:23 в среду. Животных в конюшне в момент ЧП не было.

На месте возгорания работают 29 челочек и 10 единиц техники. Причина инцидента устанавливается. Предварительно, пострадавших нет.

Ранее пожар произошел в складском помещении пластиково-литейного цеха в агрокомплексе в деревне Духанино округа Истра. Там рухнула крыша.

